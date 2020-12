Ci sono stati cinque anziani morti nelle ultime ore tra ospiti della casa di riposo "Fondazione Istituzioni Riunite" di Mede, in provincia di Pavia. Ne dà notizia la Provincia pavese secondo la quale gli anziani erano tutti positivi al covid, mentre su 130 ospiti i positivi, secondo gli ultimi dati Ats, erano 114. «La morsa del Coronavirus che stringe la Rsa di Mede continua a farsi sentire».

«In questi giorni si sono registrati cinque decessi tra i nostri ospiti, avvenuti in Rsa o in ospedale, e tre ricoveri in ospedale - spiega il presidente della casa di riposo, Stefano Leva -. Quasi tutti gli altri ospiti sono asintomatici o con leggeri rialzi di temperatura».

«Il personale medico e infermieristico presidia la situazione senza soluzione di continuità - aggiunge - e avvisa in tempo reale i parenti degli ospiti con problemi sulle condizioni dei loro congiunti. I decessi non sono sempre direttamente attribuibili al Covid, ma trattandosi di persone che hanno contratto il virus, vengono imputati al Coronavirus. Tutto il personale in servizio si sta impegnando al massimo, con professionalità e con grande senso di responsabilità, per garantire il miglior servizio possibile».

Ultimo aggiornamento: Sabato 19 Dicembre 2020, 12:22

