Pavia, cade in una botola durante un funerale: morto 77enne

Era andato al funerale di una conoscente quando è caduto in una botola nel cimitero di Bosnasco in provincia di Pavia. E' morto in ospedale Roberto Cavanna, 77 anni ex sindaco di Volpara dove era stato trasportato dopo l'incidente. Secondo i testimoni presenti alle esequie l'uomo stava camminando vicino alle tombe quando è precipitato nella botola che porta al piano inferiore dove vengono tumulati i feretri. Un passaggio che non sarebbe stato segnalato né transennato nel quale è precipitato Cavanna deceduto poche ore dopo l'arrivo al policlinico San Matteo di Pavia.

Sull'episodio è stata aperta un'inchiesta. I carabinieri che si stanno occupando degli accertamenti hanno inviato un rapporto alla Procura della Repubblica di Pavia. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, gli inquirenti hanno identificato gli addetti ai servizi cimiteriali del Comune di Bosnasco e i dipendenti delle pompe funebri che si sono occupati del funerale.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Gennaio 2022, 19:45

