Bambina di 8 anni cade con la minimoto: trasportata in ospedale in elisoccorso

Una bambina di 8 anni, di nazionalità tedesca, è rimasta ferita cadendo da una minimoto da cross nel pomeriggio di oggi sul circuito di Chignolo Po (Pavia). La bimba, che era arrivata dalla Baviera insieme al padre e ad altri appassionati, ha perso il controllo del mezzo affrontando un salto su un dosso. Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118. La bambina, caduta di schiena, ha riportato diversi traumi ma è sempre rimasta cosciente. È stata trasportata in elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove è ricoverata nel reparto di traumatologia pediatrica: è sotto osservazione, ma non è in pericolo di vita.

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Giugno 2021, 23:33

