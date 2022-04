Bimba di 8 anni aggredita da tre cani: «Azzannata a collo, braccia e gambe». Operata d'urgenza

Una bambina di 8 anni è ricoverata in ospedale al Policlinico San Matteo di Pavia, nel reparto di Pediatria, dov'è stata operata d'urgenza dopo essere stata azzannata da tre cani nel cortile del suo vicino di casa. È successo a Zinasco, un Comune a pochi chilometri da Pavia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato accertamenti per ricostruire il fatto.

Fortunatamente le condizioni della bambina non sono gravi: i medici l'hanno giudicata guaribile in un mese. La piccola, in sella alla sua bicicletta, è entrata nel cortile a fianco della sua abitazione. I cani l'hanno morsicata al collo, a un braccio e ad una gamba. Il primo a soccorrerla è stato il proprietario dei tre cani.

Ultimo aggiornamento: Sabato 9 Aprile 2022, 21:58

