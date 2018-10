Patagonia, 10 giorni a misura di ambiente: a Milano eventi e shopping consapevole

Nello sforzo di realizzare ilmigliore senza causare danni inutili, Patagonia esamina attentamente l'impiego dei materiali tessili utilizzati, i trattamenti e i processi per realizzare articoli resistenti e destinati a durare nel tempo, che non devono quindi essere sostituiti di frequente. Proprio in virtù della loro maggiore durata, l’impatto ambientale di questi prodotti copre un periodo temporale più esteso. Il programmadi Patagonia, per esempio, nasce nel 2013 con l'obiettivo di incoraggiare i clienti a prendersi cura dei propri abiti, adottando corrette modalità di lavaggio e riparandoli quando necessario. Worn Wear mira quindi a tenere i capi di abbigliamento in circolazione il più a lungo possibile: non solo quelli firmati Patagonia, ma di qualunque marchio. Durante la campagna di Milano, infatti, il Worn Wear Truck, il camioncino che gira il mondo per riparare articoli usati, si sposterà tra lo store Patagonia in Corso Garibaldi, la palestra di climbing Rockspot, l’Università Statale e l'Università Bocconi per essere a disposizione di tutti.giovedì 4 ottobre con la serata Patagonia History Night: il pubblico, registrandosi gratuitamente all’evento, avrà la possibilità di partecipare alla serata sulla storia di Patagonia narrata dalle leggende dell'alpinismo e dell'arrampicata. Dopo la presentazione verrà proiettato Mountain of Storms, il film sulla straordinaria storia all'origine del nome e della filosofia di Patagonia., Patagonia aprirà per un giorno il, un temporary shop per celebrare e vendere prodotti di seconda mano appartenenti al brand, riparati e personalizzati. Un capo a persona per dare a tutti la possibilità di acquistare e per incoraggiare gli acquisti ponderati. Tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza alle organizzazioni no profit Mountain Wilderness Italia, Cittadini per l’Aria, Genitori Antismog e Io non ho paura del lupo.