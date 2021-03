L'amore ha un peso: per ogni acquisto Carpisa dona un piatto di pasta "sospeso" al Banco Alimentare

Una borsa, un piatto di pasta per chi ha bisogno. È l’iniziativa di Carpisa, il brand di valigie e accessori da viaggio, realizzata in collaborazione con Pasta Garofalo. Insieme, con lo slogan "L’amore ha un peso", supportano Banco Alimentare, donando 10 mila chili di pasta per sposare una nobile causa: offrire un piatto di pasta alle persone in difficoltà.

Fino al 22 marzo chi sceglierà di acquistare un prodotto in uno dei 450 store Carpisa, donerà automaticamente un piatto di pasta a una delle mense solidali supportate da Banco Alimentare. Per diffondere l’iniziativa sono stati coinvolti 14 chef italiani: Gennaro Esposito, Silvia Baracchi, Rosanna Marziale, Luigi Lionetti, Gianni Vanacore, Gianluca D’Agostino, Giuseppe Aversa, Aldo Ritrovato, Anna Mastroianni & Claudio Vicina, Rocco De Santis, Umberto De Martino, Valeria Piccini e Valentina Martone. Tutti per l’occasione realizzeranno una propria personale video-ricetta a base di pasta e con ingredienti semplici, postata sui loro profili social per permettere a tutti di avvicinarsi a questo progetto solidale.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Marzo 2021, 17:21