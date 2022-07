Passante, tempi lunghi per la riapertura: soppresse 306 corse al giorno

di Simona Romanò

Il Passante ferroviario resta chiuso su disposizione delle autorità «per tutte le verifiche del caso». Soppresse 306 corse al giorno, con disagi pesanti per i pendolari: «Confermata la rimodulazione del servizio delle cinque linee suburbane che attraversano il Passante, introdotta da Trenord il 23 luglio, per consentire accertamenti sul consumo anomalo delle ruote dei treni rilevato nelle ultime settimane, che ha implicato il ritiro dall’esercizio di 35 convogli», spiega l’azienda. Ciò significa stop ai convogli in data da destinarsi, forse fino ad agosto. Di certo, non questa settimana. La rimodulazione del servizio, pensata da Trenord, comporta ogni giorno la soppressione di 306 corse: 196 totalmente e 110 parzialmente. Le informazioni sulle modifiche sono disponibili sul sito e App Trenord. I viaggiatori possono utilizzare anche il sito e l’App Moovit, che permette di pianificare i propri spostamenti con tutti i mezzi di trasporto pubblico disponibili Intanto, investigatori e inquirenti, a breve, compiranno degli accertamenti sulle rotaie in questione che avrebbero usurato le ruote dei treni.

