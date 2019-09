Pensionata resta bloccata dal passaggio a livello mentre arriva il treno

Martedì 17 Settembre 2019, 10:17

Invece di fermarsi, nel momento in cui le sbarre si stavano abbassando, ha deciso di forzare un, ma è rimastacon la sua auto. Poteva essere una tragedia, ma fortunatamente il treno in arrivo è riuscito a fermarsi in tempo. È accaduto domenica pomeriggio a(Monza-Brianza).Protagonista della vicenda è una, che è stataper interruzione di pubblico servizio dopo che, per liberarla, le linee ferroviarie della zona erano rimaste paralizzate, con notevoli ritardi sui treni. È accaduto intorno alle 14.15 di domenica scorsa, in una frazione del comune brianzolo: a salvare la donna sono stati i carabinieri, allertati da altri automobilisti, ma per consentire i soccorsi il traffico ferroviario è andato in tilt per 45 minuti.Come spiega Il Giorno, i binari su cui era rimasta incastrata la donna sono quelli della ferrovia regionale Porta Garibaldi-Lecco. La 68enne, convinta di poter riuscire ad attraversare il passaggio a livello prima che si abbassassero le sbarre, non è però riuscita ad accelerare a sufficienza e si è ritrovata bloccata e costretta a fuggire a piedi dalla sua vettura. Il treno in transito, per fortuna, è riuscito a fermarsi in tempo, senza travolgere completamente il mezzo.Oltre ai problemi per il traffico ferroviario, l'episodio ha avuto ripercussioni anche su quello delle automobili in transito lungo la strada che conduce al passaggio a livello. Un fatto analogo, avvenuto sempre nel comune di Besana Brianza ma in un altro passaggio a livello, era avvenuto meno di due settimane fa.