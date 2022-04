Innovazione e creatività, la Pasqua a Milano in mille forme: le proposte dei maestri pasticcieri anche online

Entriamo nella settimana di Pasqua e la festa si fa sempre più golosa. Difficile resistere alle tante dolci tentazioni di maestri pasticceri, rinomati cioccolatieri e celebri chef che anche quest'anno riescono a stupire con proposte creative e innovative, tutte acquistabili anche online.

Novità 2022 di Panzera (shop.panzeramilano.com) la colomba con le albicocche pellecchiella del Vesuvio, mentre si aggiungono i supereroi, ai temi fashion e calcio, per le sue originali uova. Tre nuovi personaggi di cioccolato (Easter Panda, Gufy e Curious Rabbit) e le uova Double Soul, fondente unito a fava di tonka, allo zafferano, al passion fruit o al peperoncino per Peck (delivery.peck.it/). Uovo Nido al fondente con all'interno un uccellino o il Monogramma con iniziali al cioccolato bianco incorporate nel guscio per Solbiati Cioccolato (solbiaticioccolato.it). Artistiche le uova di Enrico Rizzi (enricorizzi.com) come quella al cioccolato bianco allo zafferano decorata con morbide liquirizie finlandesi. Lussuose decorazioni ispirate alla primavera, ai fiori e alla rinascita per le colombe e le uova della storica pasticceria Marchesi 1824 (pasticceriamarchesi.com).

Impasto e uvette macerate all'aceto balsamico di Modena Igp per la colomba di Acetaia Giusti (giusti.it) ricoperta di fondente; farcita con la cicoria, la colomba dei templari del maestro Claudio Gatti della Pasticceria di Tabiano; foglie d'oro alimentare, fondente e pezzi di cioccolato di Modica per la colomba 18 carati della Pasticceria Bonfissuto (bonfissuto.com); pepite di fondente al 60% e lamponi al naturale per l'ultima nata di Dolcemascolo (pasticceriadolcemascolo.com); cioccolato e zenzero, tre cioccolati e pistacchio e cioccolato, una senza zuccheri e una vegana per Vergani (panettonevergani.com). Colombe agli agrumi e al cioccolato per la chef stellata Viviana Varese (cosaporto.it). Alessandro Borghese propone la Special con albicocca e rosmarino, pepe della Tasmania, scaglie di cioccolato bianco e pasta di mandarino (alessandroborghese.com), mentre Cristian Marasco (lagrottaazzurrashop.it) sceglie la tradizione. Il Maître Chocolatier Ernst Knam ha creato l'Uovo Nudo e Crudo e l'Uovo Seduto (eknam.com). Impasto della brioches Nanterre per la colomba di Égalité (egalitemilano.it) mentre tra le meraviglie di cioccolato di Charlotte Dusart (charlottedusart.com) la Gallina dalle uova d'oro e le tavolette uoviformi farcite con lamponi e arachidi, oppure cocco, lime e mandorla.

Sulla piattaforma artigianoinfiera.it tra le tante proposte anche una colomba calabrese al bergamotto, mentre con l'Uovo del Duomo de Il Viaggiator Goloso si entra gratis sulle terrazze della Cattedrale (duomoshop.com). Infine Mattia Premoli de La Pasticceria La Primula (laprimula.biz) introduce alla sua linea di colombe la Fragoline e Pepe del Sichuan e propone il food pairing inserendo nelle confezioni fialette di cocktail ready to drink per degustare le sue creazioni.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Aprile 2022, 07:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA