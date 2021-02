Musica elettronica, ragazzi che ballano, bevono e si divertono. Non ci sarebbe nulla di male se non fosse nel giorno che precede l'ingresso in zona arancione della Lombardia. È successo sabato al The Sanctuary, all'interno di Scalo Lambrate nel cuore di Milano, nel giorno che ha preceduto l'inaugurazione ufficiale del locale. Una festa privata, riservata ad alcuni clienti, nello stesso giorno in cui ha preso vita il rave party alla Darsena.

Non c'è distanziamento - come si evince dalle immagini - e soprattutto scarseggiano le mascherine. Saltano quindi tutte le regole base che da un anno i cittadini italiani sono costretti a rispettare per non favorire la diffusione del contagio. Le immagini del party sono velocemente finite sui social.

Ultimo aggiornamento: Domenica 28 Febbraio 2021, 23:05

