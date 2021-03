Party clandestino nel locale: trovati nascosti dietro gli elettrodomestici

Un gruppo di giovani giocavano a guardie e ladri. I ragazzi non volevano farsi pizzicare da vigili e carabinieri, che dovevano fermare la festa clandestina a Milano improvvisata sabato notte, nonostante i divieti anti-Covid. Quindi, si sono nascosti sotto alcune grate e dietro gli elettrodomestici di un locale di via Chiesa Rossa.

Mossa inutile per mimetizzarsi. Gli agenti sono intervenuti intorno all’una di notte: in totale sono state 28 le multe verbalizzate dalla polizia locale ai partecipanti del party abusivo all’interno del pubblico esercizio. Sanzionato anche il proprietario per violazione delle norme anti contagio, oltre alla sospensione dell’attività per 5 giorni. Durante l’operazione, effettuata con l’ausilio dei Carabinieri per l’alto numero di persone, è stato anche arrestato un italiano di 23 anni per possesso di 182 grammi tra hashish e marijuana.

Sempre sabato, intorno alle 22, i vigili sono intervenuta anche per interrompere una festa all’interno di un appartamento in via Ressi, a seguito di una segnalazione: in questo caso sono state 12 le persone sanzionate. Inoltre altri due locali sono stati chiusi per cinque giorni poiché permettevano alle persone di consumare ai tavoli: in via Castelvetro sono state multate 7 persone e 10 in un ristorante di via Valenza, il cui proprietario è stato anche denunciato per violazione dei sigilli di una precedente contestazione.

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Marzo 2021, 18:27

