Il parroco anti covid ai fedeli: «Indossate la mascherina Ffp2 a messa. Non importa se per legge basterebbe la chirurgica»

Un parroco rigoroso e prudente. Don Paolo Zago, parroco a Gorgonzola (Milano), ha rivolto l’appello, molto serio ai fedeli, dal pulpito: «Indossate la mascherina Ffp2 a messa, perché ci protegge di più», anche se per assistere alle messe, secondo le norme nazionali, basterebbe la chirurgica. Don Paolo, parroco di San Protaso e Gervaso a Gorgonzola, provincia di Milano, che in precedenza è stato parroco a San Protaso e Gervaso nel capoluogo, precisa che «non è un è obbligo», ma un invito accorato. Detto da lui, i fedeli eseguono e indossano la Ffp2 mentre assistono all'omelia. Il sacerdote si rivolge «al senso di responsabilità dei fedeli», quando la quarta ondata in Lombardia picchia duro. E anche la sua parrocchia è stata colpita dal virus: due preti su cinque sono risultati positivi ed è stato necessario ridurre le messe.

Don Zago è l’esatto opposto del parroco di Casorate Primo (tra Pavia e Milano) don Tarciso Colombo che, invece, ha fatto scalpore con l'omelia no-vax celebrata a Capodanno: un omelia contro il vaccino che ha destato sdegno da più fonte, anche fra gli stessi fedeli che hanno accusato il prete di «essere un pessimo esempio».

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Gennaio 2022, 21:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA