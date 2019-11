Parco Vittorio Formentano in preda al degrado. La denuncia: «Rifiuti e bisogni dei cani dappertutto. Nessuno fa niente»

Un parco nel cuore di Milano invaso di rifiuti e in preda al degrado. Riceviamo e pubblichiamo una lettera di denuncia che segnala il disagio di molti residenti della zona.

Sono una Personal Trainer di Milano; ho deciso di scrivere questa lettera per far presente un disagio che oltre a riguardare me, riguarda anche, sicuramente, i cittadini che frequentano i parchi milanesi. Svolgo il mio lavoro anche all’esterno e niente meglio di un parco si presta per allenarsi all’aperto e in mezzo al verde; frequento molte aree di questo tipo, in particolare il Parco Vittorio Formentano, situato in Viale Umbria, all’angolo con Corso XXII marzo. Il parco in questione è davvero molto bello, il pomeriggio ci sono molti bambini, l’atmosfera è serena e piacevole, ma ci sono alcune situazioni che ritengo sia importante mettere in luce. La prima riguarda la sporcizia. Io arrivo solitamente tra le 17 e le 19. Alle 17 c’è già parecchia immondizia gettata a terra, i cestini puzzolenti e nel periodo estivo era praticamente impossibile sedersi vicino ad una panchina perchè i cestini vicini maleodoravano tantissimo e addirittura alcune panchine erano circondate di resti di cibo, bottiglie vuote e sporcizia di vario tipo. La seconda cosa riguarda i cani. All’interno del parco ci sono ben due aree cani. Mi chiedo perché i proprietari dell’animale non usino l’apposita area per fargli fare i suoi bisogni, invece di lasciare il cane libero a farla nell’erba dove giocano i bambini e le persone si siedono per terra. Altra cosa molto grave sono i cani tenuti liberi senza guinzaglio al di fuori dell’area cani. C’è un’ordinanza specifica (art. 672 cp, art. 2052 cc) che obbliga l’uso del guinzaglio e quasi sempre questa legge non viene rispettata. Alcuni dei miei clienti hanno paura dei cani e spesso ci ritroviamo con un cane addosso tra le risa divertite del padrone. Ma dove sono i vigili? Possibile che una città come Milano, che vanta l’eccellenza e si vanta di essere una delle città con la miglior reputazione al mondo, secondo alcuni sondaggi è addirittura la città con la miglior qualità di vita, pecchi in una cosa come questa? I parchi, le zone verdi, sono le nostre risorse, vanno amati curati e rispettati, come rispettati vanno i cittadini che li frequentano. Ci sono le aree cani, per amore e rispetto degli animali e di chi ha un animale, poi ci sono le aree comuni, dove, chi le frequenta, vorrebbe avere lo stesso rispetto che noi nutriamo per i cani. Ci vorrebbero più controlli, basta che passi un vigile ogni tanto a mettere un paio di multe! E ci vuole più pulizia! Se puliscono la mattina è normale che il pomeriggio sia ancora sporco! Una volta al giorno non può essere sufficiente. Mi auguro che la questione venga presa in considerazione, in modo da potersi vantare a tutti gli effetti di essere una cittadina milanese che ama e si prende cura della città in cui vive

Mercoledì 20 Novembre 2019, 18:16

