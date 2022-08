Terrore al parco Sempione: auto sbanda in curva e vola sulla pista ciclabile

Spettacolare incidente questa mattina all'alba in viale Giorgio Byron nel cuore di Milano. Una berlina Volkswagen Jetta di colore scuro, secondo una prima ricostruzione, è sbandata in curva, finendo sul cordolo e volando sulla pista ciclabile che circonda il parco Sempione. A bordo della vettura quattro ragazzi attorno ai vent'anni che fortunatamente sono usciti illesi dallo schianto. Una curva maledetta dove settimanalmente si verificano uscite di strada. La vettura ha riportato seri danni nella parte anteriore a causa del violento impatto con il cordolo che delimita la strada dalla pista ciclabile.

INCIDENTE ALL'ALBA A MILANO: AUTO VOLA SULLA PISTA CICLABILE

L'incidente, forse dovuto a una distrazione o a un colpo di sonno, è avvenuto all'alba. Fortuna ha voluto che in quegli attimi nessuno transitasse sulla ciclabile del Sempione, solitamente sempre affollata di runner e ciclisti. Altrimenti il bilancio dell'incidente avrebbe potuto essere ben più grave. L'auto è rimasta per lungo tempo in mezzo alla ciclabile finché è stata rimossa da un carro attrezzi attorno alle 7.

