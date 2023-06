Runner al parco scoprono 20enne in fin di vita: è stato accoltellato E' successo in via Alberto Ascoli alla periferia di Milano, nei pressi del parco Lambro







di Redazione web Un giovane nordafricano, di età apparentemente intorno ai 20 anni, è stato trovato da alcuni runner a terra con una profonda ferita d'arma da taglio al collo in via Alberto Ascoli alla periferia di Milano, nei pressi del parco Lambro. Giovane in codice rosso Il giovane, di cui non si conosce allo stato l'identità, è stato traportato dagli operatori del 118 in gravi condizioni all'ospedale Niguarda ma era cosciente quando sono arrivati i soccorsi. Sull«episodio indagano i carabinieri. Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Giugno 2023, 17:34

