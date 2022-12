Parco delle Groane, smantellato il "take away" della droga a cielo aperto: 24 arresti

di Simona Romanò

Maxi blitz, all’alba di ieri, contro lo spaccio al Parco delle Groane. Sono 24 gli arresti effettuati dai carabinieri tra Milano, Monza e Brianza, Varese (ma anche Palermo e Alessandria), su richiesta dei tribunali di Milano e Monza: pusher marocchini, italiani e albanesi che avevano organizzato nel bosco ai confini fra Brianza e Varese, un “take away della droga”, 24 ore su 24. Devono rispondere, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, porto abusivo di armi, lesioni gravissime. L’operazione è stata portata a termine dopo tre anni di indagini nel regno dei “narcos” condotte dai carabinieri di Cesano Maderno e di Desio: sono state sgominate due distinte organizzazioni criminali. Una controllava lo smercio di cocaina, eroina e hashish nell’area boschiva; l’altra si procurava gli stupefacenti.

CRIMINALI

I “padroni” del Parco delle Groane erano gli spacciatori nordafricani che presidiavano dai loro accampamenti nascosti tra la vegetazione l’area fatta di sentieri e sterpaglie e, minacciosi, armati di pistole e perfino di un machete, garantivano un costante traffico di droga, che era attivo a qualsiasi ora. Al di sopra c’erano i trafficanti marocchini italiani e albanesi che trasportavano ingenti carichi anche dall’Olanda e dalla Spagna. Poi, c’erano le vedette, gli addetti alla “vigilanza” nel parco, gli autisti.

INDAGINI

Sono partite nel 2019, quando due immigrati senegalesi sono stati aggrediti (uno con un colpo di pistola, l’altro accoltellato con un machete) per questioni di droga da due competitors marocchini. Dal fatto di sangue, consumato sotto un cavalcavia di Ceriano Laghetto, ai confini del parco, i detective hanno ricostruito il fiorente traffico. Lo spaccio, secondo i militari, non si è interrotto neanche durante il lockdown e le restrizioni anti-Covid, o sotto la fitta nevicata 2021.

MARKET

L’area verde è diventata un market a cielo aperto della droga dove, a ogni ora, si può trovare il tipo di droga che si cerca. Nel corso della giornata arrivano migliaia di tossicodipendenti, anche minorenni. C’è chi giunge in auto o in treno. Oppure in bici o a piedi.

SICUREZZA

La Regione con l’assessore alla Sicurezza, Romano La Russa, «è impegnata per rafforzare la sicurezza nelle aree verdi con maggiori criticità»: «ed entro il 2023 installerà 4.300 telecamere nei parchi pubblici più a rischio con uno stanziamento di 15 milioni, finanziando 287 progetti di sicurezza integrata».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Dicembre 2022, 06:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA