«Papà ti amo così tanto che ho deciso di starti lontana», il post di una ragazza bloccata a Milano commuove il web

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Marzo 2020, 18:03

«Ti amo così tanto che ho deciso di starti lontano». Questo è il messaggio di Katya Imbalzano, una roriginaria del Sud, che però durante la grande fuga hapernon più giovanissimo.«Caro papà, in queste ore tutti stanno scappando da Milano per raggiungere i loro cari giù. Io non l' ho fatto. Non pensare che non ti ami…ti amo talmente tanto che ho deciso di starti lontana», ha spiegato la donna sulla sua pagina social, «Mi dici che stai bene e stai prendendo tutte le precauzioni necessarie… e va bene così…. Ti amo a distanza». Un messaggio che è stato condiviso da molte persone, un messaggio che racchiude tutta la preoccupazione di chi non può stare vicino ai suoi cari, magari fragili, in una situazione di pericolo e lo ha fatto proprio per cercare di salvargli la vita.Dopo le prime restrizioni che hanno portato alla chiusura di alcune province, decine di persone sono fuggite verso il Sud, causando disagi e aumetando il rischio di contagi. Katya è rimasta a Milano, ora le disposizioni dono più rigide in tutta Italia e sono diverse le persone che dovranno stare lontano dai loro cari, per un mese.