Paolo Ruffini al cinema con Perdutamente:«L'Alzheimer porta via tutto ma non l'amore»»

Campione della commedia al cinema e in tv, in veste di regista Paolo Ruffini è anche motore di una bella operazione culturale: trasformare il sociale in pop.

Lo aveva già fatto con Up & Down, ora lo ripete con Perdutamente – in sala come evento fino a oggi - viaggio-documentario tra le storie struggenti di chi è stato colpito dall’Alzhiemer, malati e le loro famiglie.

Quella di Perdutamente era un’impresa delicata. Qual è stata la cosa più difficile?

«Rispondere alla domanda “perché lo fai?”. Non ho parenti down né con Alzheimer, lo faccio perché il sociale mi sta più a cuore dei social. Non ho interessi commerciali, ma ho un bisogno mio di farmi una carezza da solo. E di farla a chi si sente solo come me».

Fondamentale la cura, anche se da questa malattia non si guarisce...

«I malati di Alzheimer che hanno vicino qualcuno che li ama vivono di più. L’Alzheimer porta via tutto, ma non l’amore».

Il viaggio tocca anche Milano, sua città di adozione. Come la vive?

«Ne ho vissuto l’evoluzione mentre vedevo l’involuzione di altri posti. Io vengo da Livorno, città portuale e accogliente, e a Milano ho trovato un’accoglienza che non mi aspettavo. Trovo più nebbia nelle menti di chi sta altrove».

