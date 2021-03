Paolo Rossi: «Il Covid non ferma il mio teatro d'emergenza, fra cortili e piazze. La vera trasgressione? E' la lucidità»

«Cos’è cambiato per me? Davvero poco. Un attore di teatro è naturalmente portato a vivere tempi difficili. E poi, davvero, io faccio teatro d’emergenza da trent’anni». Amaro, sempre ironico, e soprattutto mai e poi mai rassegnato. Paolo Rossi sa chi è, e lo sappiamo pure noi che abbiamo imparato ad amarlo sul palcoscenico, in tv e al cinema («ma lì ho fatto diverse cazzate, anche se ben pagate»): «Sono uno a parte, da sempre». Nei giorni del primo Dpcm “griffato” Draghi (si stringe i denti fino a Pasqua), parlare di teatro è quasi un rito tafazziano. Ma il signor Rossi meno qualunque dello spettacolo non si tira indietro.

Come vive quest’epoca difficile da definire?

«Senza fermarmi, né nella testa, né fisicamente. Faccio la pallina da flipper sul treno tra Milano, Venezia, Trieste e Bolzano. Preparo lavori, ho scritto e scrivo. Il 18 marzo esce il mio libro Meglio dal vivo che dal morto, per le edizioni Solferino: aneddoti comici legati a Shakespeare».

Qual è stato il suo ultimo spettacolo in scena?

«La scorsa estate a Verona, lo spettacolo Stand Up Shakespeare, un racconto a modo mio, nel quale vengo accompagnato da un gruppo di ottimi musicisti: faccio stand up comedy rubando personaggi al Bardo».

Parla al tempo presente.

«Sì perché quel testo non lo mollo. Alla ripresa, saprò come riprenderlo e dove portarlo. E poi c’è Pane e Libertà, che avevo portato sempre in estate al Piccolo: anche quello tornerà. Anche se ora sono nel pieno delle prove dell’Amleto, co-produzione del Teatro Stabile di Bolzano e del Teatro Stabile del Veneto: quest’estate faccio il bis a Verona, al momento le prove le facciamo al Teatro Goldoni di Venezia».

Un rapporto speciale con il nord-est, dove è nato. Lei però si sente sempre milanese, vero?

«Milano è la mia città, ovvio. Ma vengo sempre più spesso quassù, poi sono nato a Monfalcone, da ragazzino invece ero a Ferrara: ho giocato persino nelle giovanili della Spal».

E com’era come giocatore di pallone?

«Baricentro basso, veloce, andavo a nozze se avevo come avversario uno di quelli alti e lenti. Io mi sentivo un nuovo George Best, per tutti gli altri ero invece solo una bestia».

È vero che si è disamorato del calcio?

«Resto sempre interista, ma questo calcio sempre meno romantico non mi piace più. Certo, sono contento che quest’anno l’Inter giochi bene. Ma il palpito me lo dà di più la Spal in serie B».

Torniamo al teatro d’emergenza: lo spiega ai nostri lettori?

«Teatro nei cortili, nelle piazze, da solo o in compagnia, come feci agli esordi e, primo tra tutti, a Milano durante il primo lockdown. La strada ti ispira. Tanta fatica per pura passione, perché di soldi ormai se ne vedono pochi. Come ho detto, in tv e cinema il giro è un altro, ma si rischia sempre di fare cavolate. Il teatro è libertà».

Tornerà come prima, quando i sipari si rialzeranno?

«Nulla sarà come prima, in nessun mestiere. E il teatro sta male da tempo. D’altronde, se fai la fila al supermercato senti la gente lamentarsi di non poter andare dall’estetista o in palestra. Del teatro non frega niente a nessuno. L’ultimo Dpcm ti dice che l’alcol da asporto fino alle 22 è permesso, e tutti sanno, e io ne so qualcosa, che è un disinibitore che ti fa snobbare le regole. Poi parlano di assembramenti. La vera trasgressione oggi è invece la lucidità. E quella viene dal teatro. Il problema, in Italia, non è il Covid: è che da quarant’anni la cultura viene massacrata».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Marzo 2021, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA