Pane venduto fino a 15 euro al chilo, la fornaia Aurora: «Se costa meno di 8 euro al chilo non è etico»

Ultimamente a Milano il pane è entrato a pieno titolo tra i beni che possono essere considerati anche di lusso. È una questione di etica, spiega la fornaia Aurora Zancarano, che ritiene che un buon pane non possa essere venduto al di sotto degli 8 euro al chilo: «Da quando ho iniziato questo mestiere, del resto, il prezzo del pane è sempre stato controverso: non è accettato che un prodotto artigianale costi più di quello industriale che si trova nella grande distribuzione».

Zancarano è proprietaria del forno "Le Polveri" di Milano e a Fanpage ha rilasciato un'intervista in cui parla delle proprietà del pane che mette in vendita, oltre alla struttura artigianale ed etica della sua filiera produttiva.

Il prodotto di punta

Il pane più costoso messo in vendita è il panfrutto, acquistabile al prezzo di 15 euro al chilo: «È un pane 100 per cento di segale integrale a lievito madre di segale con semi di finocchietto e coriandolo tostati, semi di zucca girasole e lino, albicocca, prugne, uvetta, fichi e mandorle».

Perché costa così tanto?

Alla domanda che sorge spontanea sul prezzo proibitivo del pane in vendita nella sua panetteria, che finisce per non essere accessibile a buona parte dei consumatori, l'imprenditrice replica: «Il pane è sicuramente un bene di prima necessità, siamo tutti d'accordo. Ma uno dei punti importanti della questione è in fondo la de-valorizzazione del pane e della sua filiera agricola, avvenuta quando la produzione artigianale e quella casalinga sono diventate produzione industriale riducendo sì costi, ma anche qualità e centralità del prodotto a tavola».

In più, il pane non è l'unica cosa a cui deve pensare chi apre un'attività simile, prosegue Zancarano. Oltre alle materie prime di qualità, come ad esempio il lievito madre, le spese comprendono «stipendi, affitto del locale in città ed energia. Ma quello che non si vede è anche tassazione, sicurezza, corsi antincendio e primo soccorso per tutti i dipendenti, derattizzazione, aggiornamento e consulenza HACCP, RSPP, estintori, consulente del lavoro, commercialista, imprevisti e varie ed eventuali».

Un buon pane, quindi, deve essere pagato "il suo prezzo" per poter rendere conto del lavoro di una filiera fatta di «contadini e agricoltori che hanno deciso di intraprendere agricoltura biologica o rigenerativa, mugnai che affinano le proprie tecniche per preservare la qualità del prodotto, e panificatori che usano il lievito madre per garantire gusto, digeribilità e lunga durata».

L'attività

Aurora Zancarano si è laureata in chimica industriale a Venezia nel 2010 e dopo qualche anno come assegnista di ricerca ha deciso di investire il suo tempo e risorse in formazione per diventare panificatrice. Il risultato è stato il forno "Le Polveri", di sua proprietà, aperto a Milano nel 2017. Qui i suoi dipendenti lavorano «davvero cinque giorni su sette, per otto ore al giorno consecutive, e non lavorano mai la notte».

Il pane etico e moderno appartiene a quella che appare come una vera e propria tendenza nel capoluogo lombardo, dove la dimensione artigianale della panificazione lotta contro quella dei grandi supermercati e dei panifici tradizionali. Zancarano, però, sostiene che si tratti in realtà di un "movimento nazionale", non legato esclusivamente a Milano: «sono molto contenta che ci sia anzi una connessione tra diverse realtà di città e realtà agricole di produzione, per portare avanti lo stesso messaggio. E comunque, per quanto riguarda la scena milanese, il rapporto panifici tradizionali o grandi supermercati contro panifici artigianali di quartiere è ancora molto sbilanciato numericamente verso i primi».

