Molesta due ragazze in strada, palpeggiatore seriale in manette. Le vittime salvate dai passanti

Prima ha palpeggiato una ragazza. Poi ne ha buttata a terra un’altra, cercando di toccarle le parti intime, e ha provato a rapinarla. Alla fine è stato fermato dai carabinieri con l’accusa di violenza sessuale e tentata rapina. L’uomo è un egiziano di 27 anni egiziano, irregolare, con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio.

PRIMO BLITZ È accaduto giovedì intorno alle 21.30, quando, in piazzale di Porta Lodovica, ha puntato la sua prima preda: una personal trainer di 27 anni che stava passeggiando. Lui le si avvicina e furtivamente allunga una mano per toccarle il sedere. La giovane urla, attirando alcuni suoi amici che erano nei paraggi e che intervengono, mettendo in fuga il molestatore.

SECONDO BLITZ Il ventisettenne non era appagato: una in corso Italia, dopo mezz’ora, aggredisce una seconda donna, di 30 anni, appena uscita dalla palestra. L’uomo la spinge con violenza sul marciapiedi, la vittima è inerme, e poi gli strappa di mano il borsone sportivo. A intervenire è un passante, mentre altri testimoni allertato il 112: sul posto arrivano i carabinieri del Radiomobile e scatta la caccia all’uomo. In base all’identikit, fornito dai testimoni, rintracciano il molestatore dopo un sopralluogo nella zona. E per lui scattano le manette. Deve rispondere di violenza sessuale e tentata rapina.

PRECEDENTE Un caso simile era avvenuto lo scorso 26 marzo in corso Buenos Aires, quando era stato arrestato per violenza sessuale Mohamed Boubacar Diakite, venticinquenne originario del Mali. Aveva molestato due donne di 51 e 56 anni (una in corso Buenos Aires, l’altra piazza Argentina e piazzale Loreto). Un’escalation di violenza: le avance esplicite, le mani sul seno e la fuga lungo la strada dello shopping. L’uomo era stato anche denunciato per resistenza a pubblico ufficiale perché, quando gli agenti sono intervenuti, ha reagito sferrando calci e pugni.

