Per ricaricarsi adesso in palestra si va a schiacciare un pisolino

Esausti o stressati? Avreste bisogno di staccare la spina e andare in vacanza, ma non potete assentarvi da casa per troppo tempo? La soluzione c’è: farsi una bella dormita. A pochi passi da Milano, infatti, al David Lloyd Club Malaspina di San Felice, arriva il primo corso in Italia di “napercise”.



Si tratta di un’insolita lezione in palestra dedicata al pisolino, che atterra nel Belpaese dopo aver spopolato in Gran Bretagna, nei centri sportivi David Lloyd. La sessione, che aiuta a ricaricare le batterie, dura 45 minuti: si inizia con tecniche di rilassamento e allungamento, accompagnate da sottofondo musicale; poi, dopo aver indossato la mascherina per gli occhi, ci si lascia andare al tanto atteso sonnellino, seguito da un lento risveglio all’insegna dello stretching. Considerato un ottimo antistress, il corso rientra nell’ambito dell’abbonamento annuale al Club Malaspina (costo compreso tra i 1500 e i 1800 euro). Il “napercise”, infatti, fa parte delle lezioni incluse nel prezzo, come il pilates e lo yoga. E non finisce qui: mentre si dorme distesi su un comodo lettino, si bruciano calorie, perché la temperatura della sala non supera i 21 gradi. «All’origine del “napercise” – spiega il direttore generale del club Malaspina Marco Tonarelli - c’è una ricerca sulla qualità del sonno condotta dal gruppo David Lloyd Gran Bretagna nei suoi club tra gli iscritti che hanno figli. I risultati evidenziano quanto la mancanza di ore dedicate al riposo sia la regola più che l’eccezione, con l’86% degli intervistati che dorme poco e soffre di affaticamento».

Per avere benefici in tempi rapidi, dall’aumento del livello di attenzione alla diminuzione degli stati di ansia e di stress, fino al miglioramento dell’umore, il consiglio per professionisti sottoposti a un’eccessiva mole di responsabilità, casalinghe disperate e neomamme alle prese con notti insonni, è di frequentare le lezioni di pisolino collettivo almeno due volte alla settimana. E di seguire il corso non oltre le ore 15 del pomeriggio, altrimenti si rischia di fare fatica a prendere sonno la sera.

