Un “tesoro” nel borsone della palestra: due albanesi sorpresi con 800mila euro in contanti

Due giovani trovati in possesso di ben 800mila euro in contanti, tutti divisi in pacchetti, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato a Rozzano, nel Milanese. Si tratta di due albanesi di 29 e 19 anni, che giovedì scorso (ma la notizia è stata data oggi) sono stati pedinati nell'ambito di un'indagine antidroga della Squadra Mobile del capoluogo lombardo. I due sono stati notati uscire da un appartamento in via della Cooperazione, a Rozzano (Milano) che era sorvegliato perché ritenuto una base logistica di una banda dedita al narcotraffico.

I due sono stati denunciati per ricettazione, dato che c'è il sospetto che questi soldi, di cui non hanno saputo giustificare la provenienza, siano frutto di traffico di stupefacenti: secondo gli investigatori potrebbero essere il corrispettivo di un carico passato di mano in un altro momento o per per altre vie o addirittura i due potrebbero essere dei 'contabilì che si occupano della raccolta e distribuzione del denaro per una rete.

