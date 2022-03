Il Pagante: «E' un'epoca "devastante". Siamo sopravissuti in un bunker»

Tornano l’ironia e l’autoironia di Il Pagante, trio che è in realtà un team di creativi. Devastante è il nuovo disco dei trentenni o giù di lì Eddy Veerus (Edoardo Cremona), Roberta Branchini e Federica Napoli. Il Pagante, nato nel 2010 come pagina Facebook che ironizzava sulle manie del milanese tipo, si è evoluto diventando un progetto musicale che traduce in canzoni quelle stesse osservazioni ironiche sullo stile di vita milanese. Il gruppo è anche in procinto di realizzare un mini tour per festeggiare i dieci anni di attività e l’album. Prima data a Londra il 6 aprile cui seguono Milano il 9 aprile al Fabrique e Roma il 13 aprile allo Spazio Novecento.

Cosa troviamo in questo disco?

Federica: «La fotografia di un momento della società del nostro paese, con manie e debolezze. Devastante ci è sembrato il titolo più giusto per raccogliere queste storie. Avevamo pianificato con altri tempi l’uscita dell’album, con la pandemia è cambiato tutto».

Eddy: «Però il Covid nel disco non c’è, ci sono tematiche di attualità che si sposano con la milanesità».

Sulla copertina c’è un’immagine dello stadio di San Siro abbandonato. Il significato?

Eddy: «È una sorta di quadro a libera interpretazione di chi lo guarda. Con la pandemia, una specie di apocalisse, tante persone hanno abbandonato la terra. Quelli come noi - attaccati alla città - resistono. Siamo sopravvissuti dentro a un bunker, che è lo studio di registrazione. Alla fine della pandemia Milano e il mondo sono deserti ma San Siro, che doveva essere abbattuto, è ancora lì».

Nell’album ci sono molte collaborazioni; per esempio, in La grande bellezza c’è Carl Brave.

Federica: «Siamo amici e avremmo voluto fare qualcosa con lui da parecchio tempo, fin dal precedente disco».

Eddy: «Nel momento in cui abbiamo pensato di scrivere una canzone che parlasse di Roma nord e dei Parioli ci è venuto in mente subito a lui».

Roberta: «È divertente perché noi giochiamo a fare i romani e lui da romanissimo diventa un milanese, che lavora nella finanza e frequenta determinati posti. Il titolo riprende quello del film di Sorrentino (il mio film preferito), rappresenta davvero Roma».

La canzone “Se fem?” sembra raccontare le serate inconcludenti cantate da Max Pezzali. È così?

Federica: «È l’evoluzione del Pezzali degli 883; tutti alla fine ci troviamo al solito bar a dire se fem stasera, cosa facciamo. Milano e Pavia non sono così distanti».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Marzo 2022, 06:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA