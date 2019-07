Figlio e padre morti in 24 ore: sono lo zio e il nonno di Amedeo Della Valle, giocatore di Milano e della Nazionale

L'Olimpia Milano si stringe attorno alla famiglia di Amedeo Della Valle, guardia di 26 anni che milita nelle sue fila. Il giovane ha perso, in un giorno solo, lo zio, Ferruccio Della Valle, 61 anni, e il nonno, Edoardo, 92 anni. A morire per primo, stroncato da un infarto, è stato Ferruccio Della Valle, 61 anni, medico molto conosciuto ad Alba, titolare del centro medico Della Valle. Non gli è sopravvissuto il padre Edoardo, 92 anni, primario di Chirurgia all'Ospedale di Alba morto nella sua casa di Alba. Ferruccio era un grande appassionato di pallacanestro come tutta la famiglia: il fratello Carlo aveva giocato in seria A, nell'Auxilium Torino, dal 1976 al 1993 e in Nazionale. Martedì 16 Luglio 2019, 20:34

