Milano, il padre la promette in sposa a 10 anni: Shaila si salva grazie alla mamma

Sposa bambina uccide il marito dopo essere stata violentata, il tribunale la condanna a morte

Questa volta ildal padre è stato evitato, grazie all'intervento di una madre coraggiosa. Shaila non dovrà sposarsi in, come riporta la testata milanese Il Giorno.Le nozze erano in dirittura d'arrivo, tanto che il padre aveva già acquistato i biglietti aerei. La madre, Malijka, 41 anni, ha però deciso di opporsi e denunciare il marito per maltrattamenti, per evitare che la bimba fosse costretta a sposarsi con un parente di 22 anni.La madre avrebbe strappato e buttato via i passaporti ma l'uomo non si è arreso e ne ha denunciato lo smarrimento. Orae si apprende come il marito abbia costretto la donna e la figlia ad una vita di isolamento, segregate in casa e costrette ad obbedire ai suoi ordini.La donna al momento soggiorna presso una casa d’accoglienza insieme alla figlia, affidata ai servizi sociali, in attesa della fine del procedimento giudiziario. Shaila è salva grazie al coraggio e all'amore della madre.