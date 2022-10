Pablo Mari accoltellato alla schiena ad Assago: choc Monza, ansia per il difensore. Galliani: «Ferita profonda»

Tra le vittime dell'aggressione nel centro commerciale di Assago (Milano), in via Milanofiori, c'è anche il calciatore del Monza Pablo Marì. Il giocatore, prelevato in prestito dall'Arsenal, è cosciente e parla. Non sarebbe in gravi condizioni. L'atleta è stato trasportato con elisoccorso all'ospedale Niguarda di Milano, dove sta per essere raggiunto dall'amministratore delegato del club Adriano Galliani e dal tecnico, Raffaele Palladino. È stato ricoverato in codice rosso.

Milano, uomo accoltella cinque persone al centro commerciale: almeno 3 feriti

L'orrore di Justine, mamma ventenne: scompare nel nulla dopo la discoteca. «Stuprata e uccisa da un amico»

Cosa è successo

Un uomo di 46 anni con disturbi psichici, ha fatto irruzione nel centro commerciale armato di coltello e ha aggredito diverse persone, ferendone cinque, prima di essere fermato dalle forze dell'ordine. Tre delle vittime versano in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso, tre automediche e sei ambulanze. I motivi del gesto non sono ancora stati chiariti.

Le parole di Galliani

«È stata una notizia terribile, anche perchè abbiamo appena scoperto della scomparsa del cassiere - dice l'ad del Monza Adriano Galliani -. Il nostro giocatore ha avuto una ferita abbastanza profonda sulla schiena, penetrante, ma che non ha illeso organi vitali o altro e dunque posso dire che non è in pericolo di vita. Certamente ha dei problemi, ma mi dicono che dovrebbe riprendersi presto. Ha dei muscoli lesionati, ha delle lesioni, ma non gravissime. È cosciente al momento, gli stanno mettendo i punti. E' in sala operatoria al momento».

Guerra nucleare, Putin minaccia: «Il dominio dell'Occidente è finito». Biden non lo incontrerà al G20 https://t.co/Tp89tUnHwt — Leggo (@leggoit) October 27, 2022

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Ottobre 2022, 21:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA