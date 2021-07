Turismo in crisi? Non per Ostello Bello, che rilancia con nuove aperture. Perolo: «Da noi famiglie che vogliono stanze pulite e respirare l'atmosfera delle città»

Se questa estate italiana del turismo si muove ancora timorosa fra rilanci e paure, con la piazza milanese in trepidante attesa di una vera ripartenza, la catena di ostelli Ostello Bello non ha paura. Nata dall'idea imprenditoriale di un gruppo di giovani professionisti milanesi dieci anni fa, ora ha sede a Milano, e poi vicino ad Assisi, Firenze, Roma, Como, Genova e Bevagna; ed è pronta a rilanciare.

«Ostello Bello guarda avanti. Il Covid ci ha fermati, ma adesso confidiamo che la situazione migliori e quindi abbiamo dato il via all’apertura delle nuove sedi a Firenze, Roma e Genova. Presto apriremo anche a Palermo». Suona come un proclama di fiducia la dichiarazione di Luca Perolo, HR Manager e socio di Ostello Bello. «Abbiamo sempre seguito la politica dei piccoli passi», continua Perolo, «la nostra è sempre stata un filosofia di ospitalità un po’ particolare, che si distingue da tutti gli altri, perché non proponiamo ai nostri clienti solamente una stanza dove soggiornare, ma anche un’esperienza di vita, di conoscenza e di incontro tra i viaggiatori. Per questo ci teniamo a creare un ambiente che sia come una casa, aperto non solo agli ospiti, ma anche a tutta la città».

Non bisogna pensare all'ostello come ai luoghi spartani di anni fa, con grande condivisione nelle camerate ma un po' (troppa) confusione. Le stanze hanno il bagno, il wifi è garantito.

Certo, le prenotazioni non sono ancora a livello dell’epoca pre-covid, ma stanno aumentando.« Attualmente le camere prenotate sono ancora ferme al 50 per cento rispetto alla disponibilità, mentre in anni pre Covid, in alta stagione, si arrivava al 90 per cento e anche oltre. Infatti, il secondo Ostello Bello di Milano, quello in via Medici, vicino a via Torino, è ancora chiuso, ma si spera di poterlo aprire a beve, appena le richieste saranno sufficienti».

E l'ospite arriva con la famiglia. «Il nostro cliente tipo non è più solo il giovane viaggiatore con il sacco in spalla, ma, sempre più spesso, si tratta di famiglie che cercano una stanza pulita e in cui si possa respirare l’atmosfera del luogo che si visita – racconta Perolo – E' il posto giusto dove trovarsi per andare alla scoperta di una città. E anche il tempo di permanenza si è allungato. Un altro nostro punto di forza sono i prezzi contenuti. Il mercato degli ostelli, anche per questo motivo, è decisamente in crescita, nonostante tutto».

