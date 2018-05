Fiori profumatissimi e colorati, piante come sculture, frutti insoliti, rarità botaniche.

E poi appuntamenti nei musei e per le vie della città. Da oggi fino a domenica è tempo di Orticola, la mostra mercato dedicata a varietà insolite e rare, che ogni primavera invade i Giardini Montanelli di Porta Venezia. Tante le curiosità per gli appassionati di botanica e per i principianti, con i 160 vivaisti pronti a rispondere ad ogni dubbio, oltre che a confrontarsi sul tema “Al piacer mio”, scelto per questa edizione.

Già agli ingressi del parco serre e installazioni accolgono i visitatori. Tra le curiosità di quest’anno c’è la sezione “Gym Giardino”, con spunti per coniugare alla cura delle piante quella del corpo e della mente. Torna anche il fitto calendario di incontri e corsi, fiore all’occhiello della manifestazione. Lo scorso anno i laboratori hanno coinvolto 1200 partecipanti e anche in questa edizione si va dalle lezioni più tecniche per esperti ai momenti più ludici, pensati anche per i bambini. Tra gli eventi in città invece, spazio alle iniziative di “Orticola al Museo”: alle realtà coinvolte nel 2017 (Gallerie d’Italia, Museo Bagatti Valsecchi, Museo Poldi Pezzoli, Pinacoteca di Brera, Galleria d’Arte Moderna, Triennale Design Museum e il Muba Museo dei Bambini) si aggiungono la mostra “La bellezza dei fiori” all’Università Statale e la possibilità di ammirare, al Castello Sforzesco, gli Arazzi Trivulzio.



Come sempre Orticola destina i proventi al verde cittadino in accordo con il Comune: questa’anno sarà sistemato il Giardino Perego in via dei Giardini. Il programma completo sul sito orticola.org.

