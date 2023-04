Ordina drink per 825 euro, ma si rifiuta di pagare il conto: «Sono un poliziotto». Ma la verità era un'altra

di Redazione web

Una serata in piena movida a Milano, con un conto salato da 825 euro, per una serie di drink consumati al bar dell'Armani Hotel, aperto dallo stilista Giorgio Armani nel cuore del capoluogo lombardo. Il cliente dell'hotel a 5 stelle, forse aveva perso di vista il prezzo dei cocktail o di qualsiasi altra consumazione nell'arco della serata. Tanto che quando al tavolo è arrivato il totale, ha risposto che essendo un appartenente alle forze dell'ordine, quel conto non lo avrebbe pagato, scrive Il Giorno.

Bikini Off, la app che "spoglia" le persone spopola tra i ragazzi (e a scuola). L'allarme del Garante dell'infanzia

Denunciato dai "colleghi"

Anzi, pretendeva che fossero del tutto gratuiti. Ovviamente i dipendenti del bar, hanno chiamato la polizia, che nella notte tra sabato e domenica, è arrivata all'hotel e denunciato l'uomo, che millantava di essere un collega; dai controlli effettuati, invece, non è risultato appartenente ad alcun corpo civile o militare. L'uomo è stato denunciato per sostituzione di persona e insolvenza fraudolenta ed oltre a pagare il contro, rischia anche di finire a processo.

Ultimo aggiornamento: Domenica 16 Aprile 2023, 21:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA