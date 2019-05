Tragedia sul lavoro in provincia di Varese. Un operaio 48enne di origine albanese, Aleksander Jaku, è morto a lgiate Olona dopo essere cadito per diversi metri da un'impalcatura, mentra stava lavorando in un cantiere edile . Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Martedì 21 Maggio 2019, 14:09

