Open House Milano, un viaggio nella città del design

L'architettura urbana come non l'avete mai vista. Torna Open House Milano, che dal 2016 promuove il patrimonio architettonico aprendo in un solo weekend le porte di palazzi istituzionali, case e studi privati, cantieri, opere di rigenerazione urbana, gallerie e musei, ex edifici industriali, palazzi storici e siti che testimoniano la costante trasformazione di Milano.

L'appuntamento con la sesta edizione di Open House (parola d'ordine di quest'anno, trasformazione) è sabato e domenica. Sono 90 i siti che i visitatori potranno perlustrare: da Mind, l'Innovation District in costruzione sui terreni dell'Expo, alla casa studio Aricò, dalla galleria del vento del Politecnico al Pirellone. Diversi i percorsi progettati: il percorso sostenibilità che Open House Milano ha curato per Idealista, main sponsor della manifestazione, tra tetti verdi, opere di recupero e tecnologie all'avanguardia. Si potranno visitare fra l'altro Chiostro, Opificio Magolfa, Lanterna sul Tetto e Botanical Loft. La rivista Abitare ha curato l'itinerario Milano, Moderno da salvare che si snoda fra le vie del centro - tra corso Italia e corso Europa - dove si trovano architetture realizzate da grandi maestri come Luigi Caccia Dominioni e Piero Portaluppi. Il tour prevede la visita a Garage delle Nazioni, Palazzo Ras, Edificio davanti a Santa Eufemia, Torre Velasca.

Saranno visitabili anche spazi della cultura come il Teatro Arcimboldi, il Teatro Filodrammatici, il Conservatorio, il Palazzo Mondadori, il Complesso del Monte Amiata. Programma e prenotazioni sul sito Open House Milano.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Settembre 2021, 08:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA