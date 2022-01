Omicron, 300 dipendenti in quarantena all'Atm di Milano: atteso aumento

Turni extra per il personale Atm a Milano che si sono messi a disposizione del servizio di trasporto pubblico per far fronte all'assenza dei colleghi positivi. L'arrivo della variante Omicron ha provocato un'impennata di contagi e tra i casi ci sono anche circa 300 dipendenti dell'Atm a Milano in quarantena dopo essere risultati positivi al Covid-19 e per aver avuto contatti con contagiati.

Secondo l'azienda di trasporti è probabile che vi sia un aumento dei casi nei prossimi giorni. Per ora, sottolineano dalla sede della società, l'andamento del servizio è regolare considerato che l'orario è festivo e il personale si è reso disponibile per turni rafforzati.

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Gennaio 2022, 14:29

