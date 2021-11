Donna di 86 anni condannata per omicidio stradale: investì e uccise un anziano a 23 km all'ora

Stava viaggiando a circa 23 chilometri orari quando investì e causò la morte di un 87enne. Per il tragico episodio, avvenuto tre anni fa a Milano, una donna che oggi ha 86 anni è stata condannata per omicidio stradale.

Leggi anche > No Green pass, è successo di nuovo: manifestante bloccato dalla polizia chiama i carabinieri

L'anziano stava attraversando la strada per prendere il tram in via Solari, quando fu investito dalla Punto guidata dalla donna, che procedeva a velocità ridotta. Tra l'altro, l'87enne aveva attraversato la strada all'improvviso e non sulle strisce pedonali, alzando il braccio per segnalare la sua presenza al conducente del tram e non agli automobilisti. Colpito a una gamba, l'uomo cadde sbattendo violentemente la testa e morì dopo un'agonia di 3 mesi.

L'anziana è stata condannata in appello a otto mesi per omicidio stradale mentre in primo grado aveva riportato una condanna a un anno e otto mesi. I giudici di secondo grado, nel ricalcolare la pena, hanno tenuto conto del concorso colposo dell'anziano nell'attraversare la strada ma la pensionata ricorrerà probabilmente in Cassazione.

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Novembre 2021, 12:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA