Rozzano, ipotesi trappola: «Vittima "attirata" da Napoli». La bimba interrogata un'ora prima dell'omicidio

Ultimo aggiornamento: 11:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Il 63ennea colpi di pistola, e che, dove si era trasferito quando era emersa in famiglia la vicenda delle presunte violenze, a(Milano), dove era ospite negli ultimi giorni di uno dei figli. Da quanto si è saputo, inquirenti e investigatori stanno indagando anche su altri soggetti del 'clan familiare', e non solo sul padre della piccola, fermato con un complice.in un incidente probatorio davanti al gip, alla presenza dei pm e dei legali, per cristallizzare le sue dichiarazioni, già rese in un'audizione protetta, in vista di un processo a carico del presunto pedofilo. L'incidente probatorio era finito verso le 16, circa un'ora e mezza prima dell'omicidio.Nell'ambito delle indagini, condotte dai carabinieri e coordinate dal procuratore aggiunto Letizia Mannella e dal pm Monia Di Marco, infatti, si sta cercando di capire perché il 63enne, dopo essersi trasferito nei mesi scorsi a Napoli dopo che era venuta a galla in famiglia la vicenda dei presunti abusi (era stata la figlia dell'uomo e madre della bimba a denunciare), avesse deciso negli ultimi giorni di tornare a Rozzano, dove era ospite di uno dei suoi figli (aveva un maschio e due femmine)., anche perché, stando a quanto ricostruito al momento, tutti i suoi familiari di Rozzano avevano, in sostanza, 'messo al bandò quell'uomo colpevole, ai loro occhi, di avere. Al momento, negli interrogatori di ieri che hanno portato ai fermi, il padre della piccola, 35 anni e con precedenti penali, ha negato che il delitto, compiuto, sia stato premeditato e avrebbe cercato di liberare dalle responsabilità il presunto complice, 27 anni, che era alla guida dello scooter. Oggi gli inquirenti dovrebbero inoltrare al gip Teresa De Pascale la richiesta di convalida dei due fermi e di custodia cautelare in carcere con l'accusa di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione. Nell'inchiesta sui presunti abusi si era già arrivati alla fase dell'incidente probatorio, che si è tenuto poche ore prima dell'omicidio, per cristallizzare dichiarazioni già rese dalla piccola in vista di un processo.Escono dalla caserma di Rozzano tra gli applausi dei pochi presenti, una decina di parenti che li aspettano all'esterno. Hanno 35 e 27 anni, piumino marrone uno, nero l'altro, jeans col risvoltino, volto inespressivo.accompagnati dal proprio avvocato e poche ore dopo sono usciti in stato di fermo per omicidio aggravato. Hanno ammesso di essere loro i killer di, il 63enne ucciso con quattro colpi di pistola poco prima delle 18 di ieri in un parchetto accanto al supermercato «Il Gigante» di Rozzano, a sud di Milano. A sparare sarebbe stato suo genero, 35enne con precedenti per droga, reati contro il patrimonio, contro la persona e resistenza a pubblico ufficiale. È lui a confessarlo al magistrato durante l'interrogatorio: racconta di aver ucciso il suocero perché lo riteneva colpevole di aver abusato della sua bambina di 5 anni.Episodi che sarebbero avvenuti quest'estate, quando il nonno ha ricevuto l'incarico di occuparsi della nipotina. Quando quest'ultima ha iniziato a rivelare le attenzioni particolari del 63enne, hanno deciso di affidarsi alla procura., Crisanti è stato indagato e la famiglia si è spaccata in due. Su consiglio di alcuni parenti il nonno si è trasferito a casa di conoscenti a Napoli (era nato nel quartiere Secondigliano) ma nei giorni scorsi, forse convinto che le acque si fossero ormai calmate, è tornato in zona. Ha sottovalutato la minaccia del genero, che secondo i bene informati aveva chiaramente promesso di eliminarlo se si fosse presentato a Rozzano. Nel suo racconto, il 35enne ha detto agli inquirenti di aver incontrato la sua vittima per caso, escludendo così la premeditazione.e i pm Monia Di Marco e l'aggiunto Letizia Mannella, secondo cui i killer avrebbero girato un bel pò con lo scooter proprio in cerca dell'obiettivo. In ogni caso, poco prima delle 18, lo hanno trovato accanto al supermercato, stava chiacchierando con alcuni conoscenti. Il genero ha urlato il suo nome in modo che il capannello si aprisse e gli lasciasse spazio per prendere la mira. Ha esploso 5 colpi calibro 9x21, quattro dei quali sono andati a segno: due all'addome, uno alla spalla e uno - probabilmente quello fatale - al collo. Un quinto proiettile è stato trovato dagli uomini della Scientifica durante i sopralluoghi. Dell'arma non c'è traccia, i due hanno risposto alle domande ma non hanno fornito indicazioni per recuperarla. L'azione di fuoco è durata pochi secondi, poi il 35enne è scappato su un SH guidato dal complice, un 27enne incensurato che lavora come manovale alla Fiera. Sulla sua pagina Facebook, sotto la foto profilo, a dicembre un contatto ha scritto «che faccia da killer». Non immaginava che senso avrebbe avuto solo due mesi dopo.