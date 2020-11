Omicidio Andrea La Rosa, la sentenza d'appello: Raffaele Rullo e la mamma condannati all'ergastolo

Ergastolo confermato in appello per Raffaele Rullo, condannato al carcere a vita con isolamento diurno di sei mesi, così come la madre Antonietta Biancaniello, entrambi accusati dell'omicidio dell'ex calciatore Andrea La Rosa, avvenuto nel novembre 2017. Del processo per l'omicidio di La Rosa, così come per il tentato omicidio della moglie di Rullo, Valentina Angotti, si era recentemente occupato la trasmissione televisiva Un giorno in pretura.

Leggi anche > L'imputata: «Era già morto quando l'ho spinto nel bidone»​

I giudici della Corte d'Assise d'appello di Milano hanno accolto la richiesta di inasprire avanzata dal pm Maura Ripamonti, oggi applicata come pg, solo per l'uomo. I due rispondono di omicidio aggravato da premeditazione e crudeltà, occultamento e soppressione del cadavere dell'ex calciatore del Brugherio ed anche del tentato omicidio di Valentina Angotti. La mamma di Rullo, Antonietta Biancaniello, aveva confessato l'omicidio cercando di scagionare il figlio Raffaele: ma i giudici non hanno creduto alla sua versione, condannando invece entrambi.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Novembre 2020, 19:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA