Omar Confalonieri a processo per altri 5 casi di violenza sessuale

Omar Confalonieri deve rispondere di altre cinque casi di presunte violenze a donne. L’ex agente immobiliare già condannato in secondo grado a 4 anni e 4 mesi per aver drogato con benzodiazepine una coppia di clienti e violentato la donna è imputato per altri cinque episodi con lo stesso schema.

Il processo in abbreviato inizierà il 4 ottobre. Il pm Alessia Menegazzo, con l’aggiunto Letizia Mannella, avevano chiesto nei mesi scorsi il rinvio a giudizio per Confalonieri nella seconda tranche dell’indagine anche in seguito alle conferme delle vittime, sentite in incidente probatorio: hanno parlato di pesanti abusi dopo essere state narcotizzate con i tranquillanti. Confalonieri, finito in carcere nel novembre 2021, era stato raggiunto da una seconda ordinanza di custodia cautelare che ha riguardato anche la moglie (pure lei imputata con rito abbreviato) per violenza sessuale di gruppo in concorso con il marito in due dei cinque episodi.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Giugno 2023, 20:31

