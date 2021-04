Cerca di lanciare olio bollente contro i carabinieri: arrestato

I carabinieri hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e minaccia e resistenza a pubblico ufficiale un 36enne. I militari la notte scorsa sono intervenuti in un appartamento in via Graz, a Milano, dove una donna di 71 anni aveva richiesto l'intervento delle forze dell'ordine perché il figlio la stava minacciando pretendendo del denaro, costringendola a rifugiarsi in camera da letto.

L'uomo, in stato di alterazione per abuso di alcool e farmaci psicotropi, vedendo i carabinieri dalla finestra ha tentato di lanciargli contro dell'olio bollente che aveva preparato in una pentola, non riuscendoci grazie all' intervento della madre. Il 36enne ha poi continuato ad opporsi alle procedure di identificazione. La vittima ha riferito di numerosi analoghi comportamenti tenuti dal figlio, per i quali era già stato arrestato lo scorso maggio dai carabinieri della stazione di Milano-Musocco. Il 36enne la scorsa notte è stato portato di nuovo in cella nel carcere di San Vittore.

