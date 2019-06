Olimpiadi 2026 a Milano-Cortina, Sala euforico: «Rivincita dopo Ema»

«Per me è stata emotivamente una rivincita dopo Ema, ma se devo dire questa è più importante. Perdere una seconda volta sarebbe stato alquanto seccante, ci voleva». Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, dopo l'assegnazione dei Giochi invernali 2026 a Milano-Cortina . «Può influire sulla ricandidatura? Vediamo, può aggiungere qualcosa di stimolo, vedremo, ci devo ragionare con calma».

«Bisogna fare le cose per bene subito. Non sta a me trovare soluzioni ma non bisogna buttare via tempo, perché altrimenti bisogna ricorrere a procedura di urgenza e ad altre cose che creano problemi, anche a chi li gestisce». Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sulla governance per gestire le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.«È stato determinante che il governo dopo un iniziale tentennamento sia entrato con decisione, stiamo parlando di un territorio omogeneo, è facile convincere la gente», ha aggiunto.

Lunedì 24 Giugno 2019, 19:03

