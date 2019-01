«Con la firma delle garanzie di governo, il dossier per la candidatura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 è chiuso e pronto a partire. Un contenitore con 40 chiavette con tutti i documenti richiesti ha preso oggi, 10 gennaio, il treno delle 19:23 per Losanna e da domani sarà a disposizione del presidente del Cio Thomas Bach». Lo rende noto, in un comunicato, il 'Comitato esecutivo Milano Cortina 2026'. «I giochi olimpici della sostenibilità ecologica e finanziaria, degli impianti al 93% esistenti, degli scenari che solo le montagne dolomitiche sanno offrire, le olimpiadi di nuova generazione in cui la città incontra la montagna e viceversa sono ora pronte alla volata che porterà al voto di fine giugno - viene sottolineato nella nota -. Con la firma del Governo non ci sono solo le due regioni (Lombardia e Veneto) ma un intero Paese a sostenere ed alimentare un sogno».

«Ottima notizia, grazie al Governo che ci affianca ufficialmente in questa corsa tanto complessa quanto entusiasmante». Così il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, accoglie con soddisfazione la notizia che il Governo ha firmato la lettera con la quale formalizza il suo sì alla candidatura di Milano-Cortina per le Olimpiadi invernali del 2026. «Ora - aggiunge il Governatore - vale il motto uno per tutti, tutti per uno. Adesso per Milano-Cortina ci siamo proprio tutti: Istituzioni, Coni, mondo dello sport, dell'economia, delle imprese ma, soprattutto la gente comune, che in più e più occasioni ha fatto capire che qui le Olimpiadi le amano e le vogliono tutti». «Anche sul piano tecnico - conclude Zaia - abbiamo un'ottima candidatura. Avanti così».