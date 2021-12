L'Olimpia alla conquista di Berlino: stasera in Eurolega con la novità Bentil

L'Olimpia torna in campo per gli impegni di Eurolega. Stasera, a Berlino (palla a due alle 20), è in programma la sfida con l'Alba. Assenti Mitoglou, Moraschini e Tarczewski (in isolamento fiduciario causa contatto persona positiva al Covid). Aggregato alla squadra c'è anche il neo acquisto Bentil.

Milano è reduce da tre sconfitte consecutive in Europa che hanno sporcato il suo record (8-4 al momento). Un motivo in più per tornare al successo: «Sarà una partita complessa, perché veniamo da tre ko e abbiamo bisogno di ritrovare la nostra fisicità e la qualità della difesa per poter alzare il livello del nostro gioco anche in attacco. Abbiamo provato con un paio di allenamenti a inserire Ben Bentil e siamo fiduciosi che possa darci subito un contributo, dovendo già scontare le assenze di Mitoglou e Tarczewski», le parole di coach Ettore Messina alla vigilia della sfida in terra tedesca. I precedenti sorridono all'Olimpia: 3-1 in Eurolega. I biancorossi vogliono tornare a sorridere in Europa, Alba Berlino avvisato.

