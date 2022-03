Milano, un "groviera" di marciapiede: è allarme sicurezza per pedoni, anziani e disabili

Lo slalom per eviatre le buche in 150 metri di marciapiede. Esattamente in via Carlo Dolci, zona San Siro a Milano, dove sono sulla via sono affacciati una lunga serie di ristoranti.

Un cratere, un dislivello costante, buchi vicino ai tombini e in prossimità delle strisce pedonali. Lo scivolino per “scendere” dal marciapiede è inesistente, mezzo distrutto e mezzo rattoppato. Così i pedoni sono costretti a guardare con attenzione dove camminano perché prendere una storta è davvero un attimo.

E, di sicuro, poco importa se una donna indossa un bel tacco (come se dovesse essere un problema amare le scarpe alte a Milano), perché anche con un paio di scarpe da ginnastica non si scherza. Figuriamoci gli anziani che già camminano in modo precario e se cadono rischiano di spaccarsi un femore. Povere mamme con i passeggini e che fatica soprattutto per i disabili con la carrozzina che, se non sono accompagnati, faticano a scendere dal marciapiede.

