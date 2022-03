Covid in Lombardia, bollettino 1 marzo 2022: 5.746 i nuovi casi e 28 morti

Sono 5.746 i nuovi casi giornalieri di Coronavirus registrati oggi, 1 marzo 2022, in Lombardia su 85.660 tamponi effettuati, secondo i dati diramati dal ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati altri 28 decessi, 5 in più rispetto alle 24 ore precedenti. In totale i decessi da inizio pandemia in Lombardia sono arrivati a 38.631. Aumentano i casi rispetto a ieri, quando i contagi giornalieri Covid erano stati 1.388 su 20.185 tamponi. A livello di ricoveri, calano quelli nei reparti d'area medica degli ospedali e restano stabili quelli in terapia intensiva.

I pazienti ricoverati nei reparti ordinari Covid degli ospedali sono adesso 1.007 (45 in meno rispetto ai 1.052 di ieri). Stabile, invece, il numero dei pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva: sono 97 come ieri, anche se si sono registrati tre nuovi ingressi.

Secondo quanto comunicato, nella provincia di Milano sono 1761 casi. Nella provincia di Varese i casi sono stati 604, mentre sono stati 478 in quella di Monza e Brianza. A Bergamo i casi sono stati 347, mentre a Brescia sono stati 689. Nel Comasco si sono registrati 389 casi, in provincia di Sondrio 72. In provincia di Mantova si sono avuti 307 casi, 170 nella provincia di Lecco e 232 in provincia di Cremona. Nella provincia di Lodi se ne sono registrati invece 113 e infine 335 in provincia di Pavia.

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Marzo 2022, 18:57

