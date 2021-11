Scena choc: fa la pipì sui binari del metrò dopo un sabato di movida. Proteste social: «Weekend sempre più fuori controllo».

Sorpreso e immortalato a fare la pipì sui binari della metropolitana, all’ultima corsa di sabato notte alla fermata Piola. L’autore del gesto è un ragazzo in evidente stato di ebbrezza un po’ barcollante. Accanto a lui, a terra, c’è ancora la bottiglia di birra che, dopo aver orinato, presumibilmente riprenderà a bere. La foto è comparsa sulla pagina Facebook MilanoBelladaDio e sta suscitando molte polemiche perché «è l’ennesimo episodio di degrado e poco rispetto dopo una notte da sballo a suon di chupiti in giro per la città», scrive un utente. E ancora: «L’alcol dilaga…. Weekend sempre più fuori controllo».

MAL DI MOVIDA. Ed è proprio l'alcol e gli ubriachi al centro delle proteste sollevate, negli ultimi mesi, dai Comitati cittadini, che denunciano «una movida sempre pià aggressiva e violenta». Dai Navigli all'Arco della Pace, da corso Como a Porta Venezia. Dove ragazzi annebiati dai troppi drink si picchiano quasi ogni fine settimana, se non ogni giorno.

PROTESTE E PAURA. Gabriella Valassina del Comitato Navigli, sulle pagine di Leggo, ha lanciato l'allarme: «Tira un’aria pesante ai Navigli. Continuando di questo passo potrebbe accadere qualcosa di davvero grave, perché nel quartiere, frequentato da giovanissimi dai 15 ai 20 anni, si azzuffano e si affrontano con troppa facilità, praticamente ogni sera».

