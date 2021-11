Alla scoperta di Milano...di corsa. Torna il Brooks Run Happy Tour

Milano è risultata essere una delle città più gettonate in occasione del Run Happy Tour virtuale di luglio, iniziativa ideata da Brooks, azienda leader nel settore delle scarpe da corsa, che ha voluto quest’anno celebrare il Belpaese e tutti i suoi luoghi più belli chiedendo alla community dei runner italiani di correre nel proprio luogo preferito e condividerlo sui social. Saranno stati i nuovi e suggestivi grattacieli di piazza Gae Aulenti, premiata dal Landscape Institute come una delle piazze più belle del mondo, oppure il centralissimo Parco Sempione con la Palazzina Appiani, il palco che Napoleone volle per sé dentro l’Arena Civica e oggi patrimonio custodito dal FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano), fatto sta che la città di Milano è oggi tra i luoghi che ha ricevuto maggiori preferenze dai runner italiani.

Ed è proprio alla Palazzina Appiani, che sabato 13 novembre a partire dalle ore 9.30, Brooks organizza la unica e imperdibile tappa del Run Happy Tour 2021! Durante l’evento sarà possibile visitare gratuitamente il piccolo gioiello neoclassico e ammirare la loggia che si apre sull’incantevole anfiteatro. A seguire, alle ore 10:00, una corsa, o una piacevolissima camminata, per scoprire alcuni tra i luoghi più belli e suggestivi della città: un percorso lungo 7 km che si snoderà tra grattacieli, storiche botteghe, parchi, monumenti e chiese. E all’arrivo? Naturalmente il Run Happy Hour, un aperitivo a ritmo di musica.

“Il Run Happy Tour 2021 quest’anno intende celebrare l’Italia attraverso lo sport, spiega Martina Fogagnolo, Marketing Manager di Brooks Italia. Un’occasione unica per conoscere e far conoscere i luoghi più suggestivi del nostro Paese, quelli indicati dai tanti runner che hanno condiviso con noi il loro luogo del cuore e lo spirito Run Happy. Milano spicca tra le diverse città elette dai runner di tutta Italia, e noi non vediamo l’ora di scoprire o riscoprire alcuni dei suoi angoli più caratteristici attraverso la corsa e il divertimento, i due grandi pilastri su cui si fonda il nostro brand”. Un vero e proprio viaggio alla scoperta di Milano e del mondo Brooks dove tutti i partecipanti avranno modo di testare e scoprire la nuova collezione di calzature adatte sia alle esigenze dei camminatori che dei runner. La partecipazione è gratuita aperta a tutti , nessun tempo o performance da rispettare, nessun limite di età, quello che conta è solo il divertimento, unico e grande obiettivo dell’iniziativa.

Per poter partecipare è necessaria la registrazione al link che segue: https://www.brooksrunning.com/it_it/brooks-run-happy-tour/

Tutti i partecipanti riceveranno gratuitamente la t-shirt ufficiale, avranno la possibilità di indossare e provare le calzature novità della stagione e brindare al Run Happy Hour, aperitivo animato da tante sorprese.

Brooks Run Happy Tour - Sabato 13 novembre - Ore 9.30 Parco Sempione – Palazzina Appiani- Viale Giorgio Byron, 2, 20154 Milano MI Iscrizioni e maggiori informazioni su: https://www.brooksrunning.com/it_it/brooks-run-happy-tour/

