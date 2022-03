Milano, ladri smurano la cassaforte e la portano via calandola dal balcone

Due furti in appartamento nel giro di poche ore. Questo è quanto accaduto a Milano nella serata di mercoledì 9 marzo. Un doppio colpo messo a segno dai ladri d'appartamento che ha messo in evidanza anche le doti acrobatiche dei colpevoli.

Leggi anche > Mehmed, ucciso a 2 anni con 51 pugni: non fu tortura, annullato l’ergastolo al padre

Il primo raid è andato in scena in un appartamento al quarto piano di uno stabile di via Gioia: la proprietaria 50enne è rientrata a casa poco prima delle 20 di ieri, mercoledì 9 marzo, e ha trovato l'abitazione completamente a soqquadro. Agli agenti di polizia, la donna ha riferito di essere uscita al mattino per andare a lavoro e di non aver trovato segni di effrazione. La custode ha spiegato di essere entrata in casa con le chiavi alle 16:00 per consegnare un pacco e di aver trovato tutto in ordine.

La padrona di casa ha denunciato il furto di monili d'oro e di quattro orologi di lusso, di cui due Rolex e due Jaeger.

Un'ora dopo, un altro furto è stato segnalato in via Pinerolo, a due passi dallo stadio Meazza di San Siro: in quattro sono entrati in un appartamento del primo piano e hanno smurato la cassaforte con flessibile e mazzette, calandola poi dal balcone e trasportandola a mano verso l'esterno. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini, che hanno notato movimenti strani in cortile e hanno allertato le inquiline, una donna di 69 anni e la figlia di 37.

Sui due casi indaga adesso la polizia per cercare di dare un volto ai responsabili dei furti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Marzo 2022, 14:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA