Noemi agli Arcimboldi, sul palco gli amici Morgan e Arisa

Alla fine la musica è sfumature. «Quando ho ascoltato la prima volta la canzone che ho portato a Sanremo mi è piaciuta la melodia, il testo: due cose semplici che in fondo mi facevano stare bene. Spesso c’è questa smania che coinvolge molti nel volere tutto e subito e invece a me piaceva l’idea di raccontare qualcosa per cui non si smette di cercare: non solo tra innamorati ma anche tra persone». Noemi racconta così “Non smettere mai di cercarmi”: il brano che ha portato all’Ariston, contenuto nel suo sesto disco “La Luna”. Dopo la parentesi sanremese, ora Noemi parte con un nuovo tour (“La luna tour”) preceduto da due anteprime: a Milano e domani Roma. Oggi è al Teatro degli Arcimboldi e per lei ci sarà l’occasione per presentare per la prima volta tutti i nuovi 13 brani del cd, tra cui il nuovo singolo “Porcellana”. Per molti è stata la vincitrice morale dell’edizione di “X Factor” 2009, quando venne eliminata a sorpresa ma pochi giorni dopo fu chiamata per registrare il suo primo lavoro discografico, poi arrivato subito in testa alle classifiche. «Nessun rancore. Quella sera pensai: finalmente torno a casa ma all’improvviso mi chiesi “e adesso che farò?”. Alla fine è stata una svolta e da quel momento ho avuto la possibilità di registrare le mie canzoni e andare avanti». “La luna” è un cd che mixa rock, elettronica, blues, e ha anche inediti scritti assieme a Tricarico (“La luna storta”), Roberto Casalino (“I miei rimedi”), Giuseppe Anastasi (“L’attrazione”) e Tommaso Paradiso dei TheGiornalisti (“Autunno”): «Collaborare con gli altri mi piace sempre, è anche un ottimo espediente per andare sempre avanti». Stasera ospiti sul palco saranno Morgan e Arisa.

