«Venite nella mia Arca di Noa: musica e amore per costruire la pace»

Arriva l’Arca di Noa ad Arona con il suo carico di musica, pace e amore. La cantante israeliana firma la rassegna con il suo chitarrista Gil Dor. Ha scelto l’Italia per il debutto del suo festival, che è anche un modo per celebrare i suoi 30 anni di concerti nel Belpaese. Dal 17 a domenica al Parco della Torre Borromea duetterà con artisti italiani e internazionali, da Nicola Piovani ai Solis String Quartet. Oggi l’anteprima con un dibatto sulla pace.

Noa quando è nata l’idea?

«È un sogno che avevo da tempo e che finalmente è diventato realtà. Spero che il Festival fiorisca, e che possa diventare un appuntamento fisso nella scena musicale italiana. Arona, dove non ho mai suonato, mi è stata suggerita dal mio amico sindaco Federico Monti, che è anche un grande batterista. La prima località che ho visitato in Italia con la mia famiglia quando avevo solo 15 anni è stata Stresa, vicina ad Arona. Questi luoghi risvegliano in me ricordi dolci».

Come ha scelto l’evocativo nome Arca di Noa?

«È simbolico perché il mondo sta attraversando una grandissima turbolenza. Paura, inquinamento, confusione, guerre, pandemie. C’è grande incertezza sul futuro dell’umanità. È una crisi di dimensioni bibliche. In questo scenario l’arte, che porta con sé il dna dell’umanità, deve essere salvata portandola su un’arca protetta fino a che non appaiano la colomba della pace e l’arcobaleno».

Cosa avrebbe voluto avere che non c’è?

«Dibattiti, però i fondi non bastavano. Per il prossimo anno ho già programmato di invitare il mio amico, lo scrittore israeliano David Grossman, e altri musicisti e scrittori. Gli incassi saranno devoluti a Emergency e al Parent’s Circle Family Forum, un’associazione italiana e una israelo-palestinese che stimo. Il prezzo dei biglietti è simbolico perché voglio che tutti possano salire sull’Arca. Qui si tratta di musica e cuore».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Giugno 2022, 06:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA