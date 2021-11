Allerta massima per la manifestazione No green pass di sabato: rischio corteo nonostante il divieto

Per il pm dell’antiterrorismo Aberto Nobili è un allarme anarchici: «In questo momento c’è un bacino importante del mondo anarchico da inglobare nei No Vax. Vogliono utilizzare questo malcontento sociale auspicando uno scontro frontale che per ora non è avvenuto grazie alla professionalità delle forze dell’ordine». Un gruppo di attivisti ha scritto alla questura preannunciando un corteo per sabato 13. Ed è difficile capire quali siano le reali intenzioni.

No vax e No pass vogliono davvero paralizzare ancora la città? La circolare del Viminale che pone una stretta ai cortei, imponendo manifestazioni statiche e lontane dal centro, prevede che possa essere applicata solo in caso di preavviso. Ma prefetto e questore possono trattare con i manifestanti purchè sia una mini parata con il percorso blindato. La questione resta sempre delicata. Perché anche se la mono della polizia sarà più ferma si vogliono scongiurare scontri con i manfestanti

La trattativa. Sono 24 ore sono frenetiche. Dal Comitato per l’ordine e la sicurezza in Prefettura alle riunioni in Questura. Sul tavolo del prefetto Renato Saccone e del questore Giuseppe Petronzi. potrebbe esserci quindi un doppio piano d’azione: «le prescrizioni in caso di preavviso della manifestazione» e «un piano B nell’eventualità che si debba gestire un corteo spontaneo», ancora una volta, non autorizzato.

Nel caso, presenza «massiccia» di polizia, carabinieri e finanzieri in piazza, con i rinforzi che dovrebbero arrivare da Roma. Così da avere a disposizione il numero più alto di divise dallo scorso 24 luglio, quando è partito il primo corteo No green pass. Inoltre, ferma volontà «di isolare i violenti» e «non permettere la paralisi della città».

I quattro indagati. I carabinieri hanno indagato quattro attivisti per gli «atteggiamenti prevaricatori nei confronti di alcuni giornalisti, tanto da impedire l’esercizio del diritto/dovere di cronaca». Contestato anche la «violenza privata aggravata» per le manifestazioni del 16, 23 e 30 ottobre e 6 novembre. I quattro indagati sono, secondo gli inquirenti, tutti noti militanti spesso presenti alle proteste di ogni sabato in città «e non appartengono a contesti politici specifici». Due di loro, hanno precedenti: uno per estorsione e lesioni e l’altro per rapina e lesioni. Entrambi hanno partecipato ad aggressioni verbali e fisiche nei confronti di una troupe del Tg5.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Novembre 2021, 17:26

