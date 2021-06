Ninni Bruschetta, protagonista della Grande Abbuffata: «Oggi siamo ingordi di web, prodotti e opinioni. Mia mamma voleva facessi l'avvocato, ora si accontenta quando mi danno le parti da giudice»

«Mia madre voleva facessi l’avvocato, mio padre avvocato lo era diventato con le sue sole forze ma era uno spirito libero, e mi lasciò tentare il teatro. Com’è andata a finire, si sa: mia madre, che non si è mai rassegnata, finì per accontentarsi quando potevo interpretare il ruolo di un avvocato o di un giudice».

Ninni Bruschetta, attore veterano con una cascata di film e fiction alle spalle e una voce che trasuda teatro, è il protagonista della Grande abbuffata nella rilettura di Michele Sinisi, al Teatro Fontana da oggi al 13 giugno. Il grande sonno del teatro sembra finito e lui, non serve dirlo, non si è mai pentito di essere diventato attore.

Nel ruolo che fu di Michel Piccoli in un film di culto, discusso e amato: come ci si sta?

«Benissimo. Il primo lockdown interruppe una tournée e fu doloroso: persi tredici piazze. L’estate andò meglio, anche grazie al lavoro sul set. La seconda chiusura fu inquietante: a febbraio non capivamo cosa sarebbe successo».

Lei però, tra cinema, fiction e teatro, non sta mai fermo.

«Ora c’è anche la musica: ho da poco realizzato un album intitolato I Siciliani con la pianista Cettina Donato: canto e recito brani jazz su testi dell’amico scomparso Antonio Caldarella, poeta, attore e regista».

“La grande abbuffata” creò scandalo al Festival di Cannes del 1973: in cosa è ancora attuale?

«In tutto. La storia è quella di quattro amici che si chiudono in una villa per stordirsi di cibo e sesso. Oggi l’abbuffata è di informazioni sul web, di prodotti e opinioni. E di voyeurismo: io da buon siciliano amo il cibo, ma quando vedo la gente che fotografa i piatti al ristorante, mi girano le scatole. Nel testo di Sinisi l’abbuffata è anche di segni teatrali: improvvisiamo, citiamo Shakespeare, dimostriamo che il teatro vive sempre, nonostante tutto. Per citare Fassbinder: “il teatro è sempre stato in fin di vita”».

I suoi prossimi progetti?

«Il lavoro sul set, con le misure di sicurezza, non si è fermato: col regista Luca Miniero, ho in agenda Cops 2 per Sky».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Giugno 2021, 06:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA